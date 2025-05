VETRALLA - Il 24 e 25 maggio, dalle 10 alle 20, avrà luogo la prima edizione della mostra mercato nazionale di giardinaggio, artigianato e benessere “Vetralla in fiore”, nella splendida cornice della villa comunale Pietro Canonica a Vetralla. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Pro Loco locale e curato, per la selezione espositori, da Verde in Scena, nella persona del titolare Stefano Borghetti, esperto di flora esotica ed organizzatore di mostre botaniche nazionali. Vetralla in fiore si svolge in concomitanza coi festeggiamenti della Madonna del Carmelo, patrona locale, e prevede la presenza di circa 30 espositori provenienti da tutta Italia: vivaisti con piante insolite e rare dei cinque continenti e piante comuni, tra le più ricercate da neofiti e collezionisti di piante tropicali, cactacee e succulente, piante carnivore, rose, Tillandsia, bonsai, arbusti annuali e perenni da fiore, kokedama, aromatiche e peperoncini, agrumi, rampicanti e molto altro.

A questi si aggiungono stand di artigianato italiano di qualità, prodotti per il benessere, oltre a food truck con prodotti tipici e area giochi bimbi. Servizio gratuito con carriole per portare le piante fino alle macchine. Cagnolini graditi, al guinzaglio. Nelle zone adiacenti alla villa ci sono aree parcheggio nei centri commerciali. Nello stesso weekend ci sarà l’infiorata sul corso principale di Vetralla e, la domenica, la nota processione per la patrona. Una occasione per visitare i luoghi magici della Tuscia, conoscere i sapori, i profumi e la gente del luogo. Info su www.verdeinscena.it, Instagram verdeinscena, Facebook verde in scena.