CAPRAROLA - Tutto pronto per la Festa del Cioccolato e della Castagna 2023: i cancelli delle Scuderie di Palazzo Farnese spalancano le porte sabato prossimo alle 10.

Un grande festa che si svolgerà all’interno del parco secolare di circa 2 ettari e comprende anche le grandi sale delle Scuderie, all’interno delle quali gli espositori offriranno agli appassionati del cioccolato un’esperienza indimenticabile. Insomma, due weekend, 14/15 e 21/22 ottobre, all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. Cioccofest 2023 è organizzata dal comune di Caprarola, con il contributo di Assofrutti, Cpn, Sfap e Its Agroalimentare, in collaborazione con la Proloco Caprarola che gestirà una delle tre aree food con un menù della tradizione locale. Quattro giorni durante i quali lo splendido borgo della Tuscia si prepara ad accogliere tutti gli appassionati di cioccolato e di dolcezza con quattro aree parcheggio dedicate, di cui una apposita per i camper, e quattro navette gratuite che accompagneranno i visitatori all’ingresso della festa e un’area pedonale grande quanto l’intero borgo.

«Sono davvero tante le novità che abbiamo voluto inserire in questa edizione 2023 per confermare la nostra volontà di far crescere questo evento – dice il sindaco Angelo Borgna -. Dopo il grandissimo successo dell’edizione 2022, abbiamo deciso di offrire ai visitatori esperienze ancor più entusiasmanti. Grazie alla solida collaborazione con la direzione regionale Musei del Lazio, ad esempio, si potranno visitare anche le magnifiche e antiche cucine del Palazzo Farnese, solitamente chiuse al pubblico. Nelle giornate di sabato 14 e sabato 21 – continua Borgna – sarà infatti possibile assistere a Show cooking gratuiti con chef e maestri pasticceri proprio all’interno di questi imponenti spazi di valore artistico inestimabile». Un’edizione 2023 curatissima per soddisfare tutti i gusti dei visitatori: dai giochi tradizionali e passatempi all’aria aperta, ai concerti di Cartoon Band (15 ottobre alle 16, ingresso gratuito) e Zastava Orchestar (22 ottobre alle 16, ingresso gratuito); dalle mille evoluzioni degli artisti circensi agli spettacoli di falconeria; dall’ intrattenimento musicale di Radio Marlene e Banda del Baratto agli show cooking “a tutto cioccolato” dei giovani chef dell’Ist. Alberghiero “A.Farnese” di Caprarola. Cioccofest è anche Festa della Castagna e, quindi, una prima prova impegnativa per la Classe ’84, il comitato che si occuperà dell’organizzazione della 68esima sagra della Nocciola di Caprarola nel 2024. Questa prima tappa li vedrà coinvolti nel gestire una delle tre aree food all’interno del Cioccofest 2023, con le immancabili caldarroste, accompagnate da vin brulé, frutta in guscio, prodotti a base di nocciole di diversi produttori locali, e pizza in collaborazione con l’associazione Fiera agricola e artigianale “Patrizio Bruziches” di Caprarola. Appuntamento dunque a Caprarola, 14/15 e 21/22 ottobre, dalle 10 alle 19,30, con ingresso gratuito, per la festa dei sapori e del gusto, Cioccofest e Festa della Castagna. Per informazioni:WhatsApp 348.9001525, oppure visita il sito www.cioccofest.com e la pagina Facebook @cioccofestcaprarola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA