Domani, sabato 10 agosto in piazza Roma, nel cuore del bellissimo centro storico torna “Gnocchi in piazza”. Ma non solo: il comitato festeggiamenti di San Michele Arcangelo di Vitorchiano garantisce che, oltre agli gnocchi «ci sarà un ricco e variegato menù, accuratamente studiato per le esigenze di tutti», assicura il presidente Alessio Gigliotti. Appuntamento quindi nel cuore del borgo, in piazza Roma, a partire dalle ore 19. Non mancheranno intrattenimenti, musica per giovani e meno, cocktail e dolci cucinati dal gruppo a Largo Antonio Guglielmi (Giardinetti). «Vi aspettiamo numerosi, non mancate».