BASSANO ROMANO - L’incantevole Villa Giustiniani Odescalchi di Bassano Romano aprirà eccezionalmente le sue porte venerdi 11 luglio per un evento speciale: il concerto di Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande, che inaugurerà il tour “Tuscia in Jazz for sla”.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del blues e del soul, con ingresso libero e la possibilità di fare donazioni facoltative a sostegno dell’iniziativa.

Il duo Rinaudo-Casagrande promette una serata all’insegna della musica che omaggia i grandi classici del blues e del soul, con brani che spaziano tra ironia e profondità. Sarà un viaggio musicale coinvolgente, che darà il via a una serie di appuntamenti dedicati alla solidarietà e alla buona musica.

I protagonisti della serata. Riccardo Rinaudo, poliedrico musicista e cantante, vanta una lunga carriera nel panorama musicale italiano. Conosciuto per la sua voce graffiante e la sua maestria alla chitarra, ha calcato numerosi palchi, collaborando con artisti di fama e portando avanti progetti che spaziano dal blues al rock. La sua interpretazione dei brani è sempre carica di energia e autenticità. Luca Casagrande, un altro talento della scena musicale, è un polistrumentista e arrangiatore di grande esperienza. La sua versatilità e la sua profonda conoscenza dei generi blues e soul gli permettono di creare sonorità ricche e avvolgenti, completando perfettamente l’estro di Rinaudo. Insieme, i due artisti promettono un’intesa sul palco che renderà il concerto un’esperienza unica.

Il tour “Tuscia in Jazz for sla”. Il concerto dell’11 luglio a Bassano Romano è solo il primo di una serie di eventi che porteranno il “Tuscia in Jazz for sla” in diverse località della Tuscia fino al 15 luglio.

Un’iniziativa che coniuga la passione per il jazz e i generi affini con l’impegno sociale, raccogliendo fondi per la ricerca el’assistenza per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (sla). Ecco i prossimi appuntamenti da segnare in agenda: 12 luglio, Sutri, Piazza del Comune: Berkeley Jazz Ensemble; 13 luglio, Castiglione in Teverina, Muvis Museo del Vino: Enrico Pieranunzi piano solo; 14 luglio, Castiglione in Teverina, Muvis Museo del Vino: The Left Bank Big Band from University of South Carolina; 15 luglio, Ronciglione, Borgo Medievale: The Left Bank Big Band from University of South Carolina con apericena di beneficenza. L’ingresso al concerto dell’11 luglio a Bassano Romano è libero, con la possibilità di effettuare donazioni facoltative a sostegno dell’associazione. Per maggiori informazioni sugli eventi del Tuscia in Jazz for SLA, è possibile contattare il numero 3661289196 (solomessaggi WhatsApp) o inviare una mail a info@tusciainjazzforsla.it. Il programma completo del festival è disponibile sulsito ufficiale Tusciainjazzforsla.it, nella sezione “Eventi”. Non mancate a questi appuntamenti con la musica e la solidarietà.

