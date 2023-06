Il cinema italiano torna protagonista nella Tuscia con la ventesima edizione del Tuscia Film Fest. La manifestazione si svolgerà a Viterbo dal 7 al 15 luglio, per poi coinvolgere altre realtà del territorio: Civita di Bagnoregio (16 luglio-7 gennaio), il Museo dei Portici della città dei papi (27 luglio-9 settembre), il teatro romano di Ferento, Soriano nel Cimino (25-26 luglio), il Sacro Bosco di Bomarzo (5 agosto) e il cortile di Palazzo dei Priori a Viterbo (7-9 settembre).

Numerosi gli ospiti della nuova edizione, da Salvo Ficarra e Valentino Picone a Giuseppe Fiorello; da Luca Guadagnino a Marco Bellocchio, Gianni Amelio e Roberto Andò; da Barbara Bobulova a Francesca Calvelli.

Un’estate all’insegna di proiezioni e incontri, reading, concerti e mostre in alcune delle location più suggestive della provincia di Viterbo. Si partirà a Piazza San Lorenzo nel capoluogo venerdì 7 luglio con “Mia”, l’ultimo lavoro di Ivano De Matteo. Sabato 8 sarà il turno di “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, mentre domenica 9 verrà proiettato “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani. La settimana successiva inizierà con “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello; martedì 11 “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio; mercoledì 12 “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del David di Donatello 2023.

Giovedì 13 luglio si prosegue con Marco Bellocchio e “Rapito”; venerdì 14 sarà la volta di Walter Veltroni e il suo lungometraggio “Quando”. Chiusura sabato 15 con “La stranezza” di Roberto Andò e Ficarra e Picone come ospiti.

Durante la terza settimana di luglio saranno inaugurate due mostre: “Sorrentino’s Stories. Fotografie di Gianni Fiorito” al Museo Geologico di Civita di Bagnoregio, dove resterà visitabile dal 16 luglio al 7 gennaio 2024 e “Tuscia, la terra del cinema” al Museo dei Portici di Palazzo dei Priori a Viterbo. Sempre al rapporto tra la provincia di Viterbo e il cinema italiano e internazionale sarà dedicata la due giorni di Soriano nel Cimino “Tuscia, la terra del cinema” il 24 e 25 luglio.

Nel Sacro Bosco di Bomarzo sabato 5 agosto alle 21 si terrà la proiezione speciale di “Bones and all” di Luca Guadagnino; l’evento sarà anticipato alle 19 da una passeggiata-racconto con la lettura di testi da parte di Stefano Fresi.

Mercoledì 23 agosto l’appuntamento si sposta al Teatro Romano di Ferento per la serata conclusiva con “The Magical Music of Harry Potter” della Magical Film Orchestra. Il Tuscia Film Fest si chiuderà nel cortile di Palazzo dei Priori a Viterbo dal 7 al 9 settembre con “Io e Federico”, in omaggio a Fellini.

Alla conferenza stampa di presentazione del Tuscia Film Fest hanno preso parte Mauro Morucci, direttore organizzativo, il direttore artistico Enrico Magrelli in collegamento video, Vincenzo Fiorillo, presidente Banca Lazio Nord, Andrea Belli, presidente Ance, Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, l’assessore alla Cultura di Viterbo Alfonso Antoniozzi, Andrea De Simone per Confartigianato Imprese.