CIVITAVECCHIA – Il Teatro Traiano si prepara ad accogliere una serata imperdibile, venerdì 10 maggio alle ore 21, con la 22^ edizione di “Itinerari”. Quest'anno, il palco sarà animato da "Cabarock", uno spettacolo che promette di regalare al pubblico un viaggio entusiasmante attraverso l'ironia e la comicità della canzone italiana e dei suoi interpreti più iconici.

Ospite d'onore della serata, condotta da Nicoletta Scirè, sarà Carmine Faraco. Celebre cabarettista, cantante e attore, Faraco è noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in film cult come "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi, "Il tassinaro" di Alberto Sordi e più recentemente per le sue esibizioni nel programma televisivo "Colorado".

La serata non sarà solo un'occasione di intrattenimento di alta qualità, ma anche un gesto di generosità, con parte del ricavato che sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Civitavecchia.

L'evento è organizzato da “Il Mosaico - Un popolo di artisti” con la direzione artistica di Giulio Castello e il patrocinio del Comune di Civitavecchia con il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore Galizia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333 6709020.