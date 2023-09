Al via la mostra d’arte contemporanea “Tra arte e design”.

Domani pomeriggio alle 18 a palazzo degli Alessandri, nel quartiere medievale di Viterbo, saranno esposti opere di Picasso, Fontana, Paternesi, Schifano, Festa, Pennello e dell’artista emergente Miotti. Da tempo Galleria Chigi attiva nel settore dell’arte, promuove e valorizza artisti talentuosi del nostro territorio, in questa occasione, però, ha voluto dare spazio e visibilità al mondo del design, da qui l’idea di questa mostra per la quale Ethos arredamenti leader in questo settore ci permetterà per 15 giorni consecutivi di ammirare tra le opere d’arte non rintracciabili nei musei nazionale ed esteri, oggetti di design già presentati nelle più importanti fiere di settore, prodotti realizzati da Artwork italian heritage su design dell’architetto Domenico Lo Giudice. La funzionalità della ceramica artistica incontra l’arte e reinterpreta l’interior design, nell’arredamento con sculture di design by Kerasan.