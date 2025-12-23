CAPODIMONTE - Torna l’appuntamento con MNAI DIRE MAI, il ciclo di visite guidate gratuite al Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte, promosso ogni ultima domenica del mese. Dopo il successo del primo incontro, domenica 28 dicembre sarà possibile partecipare nuovamente a un percorso guidato condotto dalla direttrice del Museo, Giuliana Galli.

L’iniziativa, pensata per valorizzare il patrimonio storico e culturale legato al lago di Bolsena, condurrà i visitatori alla scoperta del lacus Volsiniensis, noto anche come lacus Tarquiniensis, attraverso un itinerario che intreccia elementi archeologici e antropologici con l’antico paesaggio lacustre.

Durante la visita si parlerà della navigabilità fluviale, una componente spesso dimenticata ma centrale nella comprensione degli scambi e delle comunicazioni dell’antichità. Il museo custodisce testimonianze uniche della tradizione della navigazione interna, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto preistoriche fino ai mezzi più recenti, e si pone l’obiettivo di restituire al pubblico l’immagine di una mobilità antica non solo terrestre, ma anche acquatica.

«La navigazione interna era strettamente connessa ai grandi assi viari della transumanza e alla vita economica del territorio – spiega la direttrice Giuliana Galli –. Di questo si discuterà anche nel prossimo convegno previsto per la primavera del 2026, che sarà preceduto da una mostra fotografica sul paesaggio e sulla pesca al lago di Bolsena già ai primi di gennaio».

L’ingresso e la visita sono gratuiti. Un’occasione preziosa per esplorare le radici profonde di un territorio che ancora oggi racconta storie di connessioni, viaggi e antiche vie d’acqua.

