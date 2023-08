CIVITAVECCHIA – Rientrerà domani mattina al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia la statua dell'Apollo Helios che era stata concessa in prestito al Museo Archeologico di Napoli in occasione della mostra "Alessandro Magno e l'Oriente". «Viste le necessarie, delicate operazioni di trasporto e smontaggio di infissi e allestimenti - spiegano dalla struttura - il Museo rimarrà chiuso al pubblico nella giornata di mercoledì 30 agosto». A partire da giovedì 31 agosto quindi si potrà ammirare di nuovo la statua in tutta la sua originaria bellezza, grazie al recente restauro finanziato dal Museo Archeologico di Napoli.

