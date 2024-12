SAN LORENZO NUOVO – Nel ricco programma di iniziative natalizie organizzate a San Lorenzo nuovo non poteva mancare un appuntamento che è entrato ormai nella tradizione: domenica 17 dicembre, alle 17,30, nella chiesa di Santa Maria Assunta si terrà infatti il raduno corale “Si fa Natale”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Ne dà notizia Riccardo Zanoni, presidente dell’associazione Coro polifonico “M. S. Rosiello” di San Lorenzo nuovo. Come di consueto, farà gli onori di casa il coro polifonico “Maria Santa Rosiello” di San Lorenzo nuovo, diretto dalla maestra Francesca Araceli, formazione che al suo attivo vanta esibizioni di alto livello artistico, spaziando tra musica classica e popolare, opera lirica, canto gospel, canzone leggera e teatro musicale. La corale quest’anno sarà affiancata dalla corale “C. Vestri” di Santa Fiora e dal coro “InCanto” di Castelviscardo, che si esibiranno in un repertorio davvero ricco di canti natalizi, dai componimenti sacri ai canti tradizionali fino alle proposte contemporanee.

L’evento, come sempre dedicato alla memoria della Maestra Maria Santa Rosiello, per oltre trent’anni direttrice del coro polifonico sanlorenzano, si avvale della collaborazione e del patrocinio dell’amministrazione comunale, della Banca Tema e della parrocchia di San Lorenzo Martire. L’ingresso è libero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA