CIVITAVECCHIA – La magia della natura di Terme in Fiore e la bellezza senza tempo delle Terme di Traiano tornano ad intrecciarsi nella XV edizione il 29 e 30 marzo all’interno del Parco Archeologico Monumentale Terme di Traiano a Civitavecchia.

La manifestazione Terme in Fiore, che vanta il patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ., di Unindustria Civitavecchia, della Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e numerosi partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Civitavecchia Servivi Pubblici s.r.l., Schira Trasporti S.r.l., CFFT S.p.a. e 3EPC BIO S.r.l., aprirà le porte alla primavera con la partecipazione di 70 espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.

Non solo una mostra mercato ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori, profumi, natura e storia. Gli espositori presenti rappresentano il top nel loro settore: leader del florovivaismo, raffinati artigiani, aziende agricole di qualità. Sarà un’occasione unica per scoprire e conoscere rarità botaniche, collezioni straordinarie e opere artigianali. Ospite speciale della manifestazione, il maestro Leonardo Giammanco, il più importante produttore di piante succulente sudafricane. La sua presenza rappresenta un’opportunità unica per scoprire la sua vasta esperienza e la sua passione per le succulente rare e particolari. Non mancheranno raffinati artigiani tra i quali Ciro Scuotto, che presenterà l’opera prima “ Il Gomitolo”, realizzata in corten, legno di castagno e rame, un connubio tra arte e natura.

All’interno della manifestazione si svolgeranno laboratori e attività per bambini e adulti, conferenze, Servizio SoS Orchidee, un’esposizione di foto artistiche, momenti musicali con il sax di Marco Musollino e visite guidate del sito archeologico dell’Imperatore Traiano. Un’area food di qualità, due ampi parcheggi gratuiti e il servizio TPL dalla stazione dei treni di Civitavecchia fino a Terme in Fiore completano l’offerta.

Un’occasione da non perdere, secondo la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi che ricorda come, anche questa edizione, si confermi «come evento pet-friendly, con ingresso consentito agli amici a quattro zampe, perché la natura è di tutti. Terme in Fiore – ha ricordato – è un viaggio nell’incanto della natura tra botanica, arte, passione e storia».

Lista espositori sul sito: www.termeinfiore.it

Ingresso Parco Archeologico Terme di Traiano: € 5.00 (gratuito per bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore)

Info e contatti: e-mail: termeinfiore@gmail.com telefono: 327 0548434