BOLSENA – Il BolsenArte Summer Music Festival si “colora” di blues. Per il quarto concerto gratuito della rassegna salirà sul palco di piazza dell’Orologio, vicino al quartiere medievale Castello, mercoledì 9 agosto alle 21,30, la Tito Blues Band formata da Gabriele “Tito” Capaccioni, voce, chitarra e armonica; Alessandro “Zibo” De Maio, basso e cori; Marco Donati, batteria. La band propone un repertorio basato su cover di bluesman come Albert Collins, Freddie King, Lucky Peterson, B.B. King, Keb ‘Mo, Robben Ford e altri, con l’aggiunta di brani originali nello stile del sanguigno blues. Il gruppo nasce nel 1999 dopo un viaggio a Chicago, dove Gabriele “Tito” Capaccioni suona con Melvin Taylor, Sugar blue, Son Seals. La band collabora con Chicago Beau, Deithra Farr, Alex Britti, Frank Frost, Carey Bell, David “Honeboy” Edwards, Big Jack Johnson, Andy J. Forest, Arthur Miles. Partecipa nel 2003 al Poggio Murella Blues Festival e, nel 2005, dopo aver vinto le selezioni “Obiettivo bluesin'”, è presente al Pistoia Blues nella serata di Eric Sardinas, Robert Cray e B.B. King. Nel 2011 registra il primo Cd autoprodotto “Big city jail”. Nel 2013 partecipa alla XXV edizione del Torrita Blues Festival ed è ospite alla rassegna “Blues made in Italy” a Cerea. Nel 2015 è la volta del Bitonto Blues Festival. Nel 2018 sale sul palco all’Italian Blues Challenge. Nel 2019 suona al Campania Blues Festival e al Pignola Blues Festival. La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi. Per tutte le informazioni è possibile chiamare allo 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA