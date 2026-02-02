SORIANO NEL CIMINO – Ospite d’eccezione alla Baita la Faggeta: Tina Cipollari, celebre opinionista del programma “Uomini e Donne” su Canale 5, ha scelto il noto ristorante immerso nei Monti Cimini per un pranzo domenicale all’insegna della buona cucina e delle tradizioni locali. «Cercavamo un’opinionista d’eccezione per il nostro menù e chi meglio di lei? – fanno sapere dallo staff del ristorante –. Tina è venuta a trovarci e, a quanto pare, l’abbiamo convinta. È stato un vero piacere accoglierla: grazie per la carica, l’ironia e la simpatia». Viterbese di origine, la Cipollari è tornata nella Tuscia in occasione del matrimonio di una cugina, celebrato venerdì 30 gennaio a Palazzo dei Priori.