CIVITAVECCHIA – Il circolo territoriale "Giorgio Almirante" di Fratelli d'Italia Civitavecchia è lieto di invitare la cittadinanza a un nuovo e interessante appuntamento culturale.

Domani, giovedì 12 giugno alle 18, presso la sede del circolo in via Giosuè Carducci 29, si terrà la presentazione del romanzo "Terrorista per Amore" di Fabrizio Fiorita. L'evento vedrà la partecipazione dell'autore stesso, Fabrizio Fiorita, che dialogherà con il pubblico. L'introduzione sarà a cura dell'avvocato Paolo Iarlori, Presidente del Circolo Territoriale "Giorgio Almirante". Il romanzo "Terrorista per Amore", ambientato in Spagna, offre uno spaccato profondo e coinvolgente sulla lotta dell'Eta e degli indipendentisti baschi per l'autonomia. Sarà un'occasione preziosa per approfondire non solo la trama avvincente, ma anche per addentrarsi nella storia di questa Nazione e comprendere le radici culturali delle battaglie indipendentiste.