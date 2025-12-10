DOPO il grande successo dei primi due concerti, che hanno richiamato seicento spettatori tra il 6 e l'8 dicembre al Teatro dell'Unione di Viterbo e a Ronciglione, il festival prosegue il suo viaggio nella provincia viterbese. Da questa settimana, tuttavia, la scena sarà interamente dedicata al Gospel. Fino al 30 dicembre, infatti, il Tuscia in Jazz for Sla proporrà nei teatri e nelle cattedrali del Viterbese l'eccellenza dei cori Gospel americani. Il primo a salire sul palco sarà il gruppo Cedric Shannon Rives and Unlimited Praise Gospel Singers, che si esibirà venerdì 12 dicembre a Canepina, alle ore 21, presso il Teatro Momo Pesciaroli, e sabato 13 dicembre a Bolsena, alle ore 21, nell'incantevole Basilica di Santa Cristina, uno dei monumenti più suggestivi della Tuscia.

Grazie alla sinergia tra i comuni, le Pro Loco e l'organizzazione del festival, i cittadini del Viterbese avranno l'opportunità di assistere, a titolo gratuito, agli stessi spettacoli che calcano le scene dell'Auditorium di Roma e delle altre grandi città, potendo al contempo contribuire, se lo desiderano, a una causa fondamentale come quella della ricerca contro la Sla. A Canepina, che venerdì aprirà ufficialmente la stagione del Gospel, l'evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune – da sempre parte del Tuscia in Jazz Festival –, il Gruppo Spontaneo Canepinese e la Pro Loco. A Bolsena, invece, la manifestazione si inserisce all'interno del cartellone del Bolsenart Winter, con il quale il Tuscia in Jazz for Sla ha avviato una proficua collaborazione.

Tornando al protagonista dei due attesi concerti, Cedric Shannon Rives è un nome di spicco nel panorama del Gospel contemporaneo. Cantante, direttore di coro e compositore, ha dedicato la sua carriera alla diffusione del messaggio spirituale del Gospel, caratterizzando le sue esibizioni per l'energia travolgente e la profonda carica emotiva. Guida i suoi Unlimited Praise Gospel Singers in un repertorio che spazia dai brani più classici a composizioni moderne, mantenendo sempre un alto livello di intensità vocale e scenica.

Si ricorda che per il concerto di venerdì 12 dicembre a Canepina la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando unicamente un messaggio WhatsApp al Numero 3661289196.

