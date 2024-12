ACQUAPENDENTE - Ultimo appuntamento al teatro Boni di Acquapendente per la stagione 2023-2024, con l’affermata direzione artistica di Sandro Nardi e una serie di spettacoli ed eventi speciali di successo che in tante occasioni hanno riempito la “perla” ottocentesca della cittadina dell’Alta Tuscia.

Domenica 24 marzo alle 17.30 la compagnia Attori & company mette in scena “Xanax” di Angelo Longoni, una commedia che da anni non smette mai di divertire e far riflettere il pubblico. Protagonisti Mario Antinolfi e Carla Schiavone, per la regia di Marco Cavallaro.

Un uomo e una donna si trovano in una situazione esasperata, claustrofobica, estrema.

Due persone quasi sconosciute che sono costrette improvvisamente a condividere gli elementi più intimi del proprio corpo e della propria anima. Un venerdì sera Laura e Daniele si attardano un po’ più del solito in ufficio. Ognuno di loro lavora a un piano diverso di un grande edificio e verso le nove di sera le loro vite si incontrano su uno degli ascensori che deve condurli verso l’esterno e verso un normalissimo weekend in famiglia.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di comune di Acquapendente e regione Lazio. Il teatro Boni è ad Acquapendente in piazza della Costituente 9.

