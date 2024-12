CALCATA – Taglio del nastro per la mostra “Fabriano PaperSymphony in Calcata”, che vanta il patrocinio del Rotary Club Flaminia Romana.

«Siamo lieti di annunciare di una mostra d’arte unica, che celebra gli artisti che esprimono la loro creatività attraverso l’uso della carta», fanno sapere dal Rotary.

Questa edizione speciale della rassegna è stata inaugurata sabato scorso presso il palazzo Baronale del suggestivo borgo di Calcata. La rinomata rassegna “Fabriano PaperSymphony” del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano trova nuova vita a Calcata, stabilendo un ponte culturale tra la storica città della carta e questo incantevole borgo noto per il suo legame profondo con l’arte in tutte le sue forme. Nel contesto esclusivo del palazzo Baronale, gli ospiti avranno il piacere di ammirare opere realizzate con carta di ogni tipo – da quella velina al cartone – trasformate in espressioni artistiche che spaziano dal sorprendente al riflessivo. «Sottolineiamo con orgoglio il patrocinio del Rotary Club Flaminia Romana Civita Castellana, che si unisce a quello del comune di Calcata, del comune di Fabriano Città Creativa dell’Unesco, del Parco Suburbano Valle del Treja, del Rotary Club Fabriano e del Dcm Opera Calcata, nel supportare questo incontro tra due realtà territoriali e la loro esplorazione artistica della carta».

La cura della mostra è affidata al critico d’arte Giuseppe Salerno e vedrà esposte le opere di illustri artisti come Elena Actis, Paola Alviano Glaviano e molti altri.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza artistica unica. La mostra sarà accessibile fino a domenica 7 aprile. «Vi aspettiamo con rotariano piacere al palazzo Baronale per condividere insieme questa celebrazione dell’arte e del materiale più versatile: la carta».

