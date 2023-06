MONTEFIASCONE - Al via l’atteso festival dell’ecologia integrale sul colle falisco.

La manifestazione, che sarà inaugurata oggi e proseguirà fino a domenica, era stata presentata nei giorni scorsi a Roma, presso la Radio Vaticana. Dopo la prolusione dell’ideatore, l’arcivescovo Fabio Fabene, i relatori avevano evidenziato i punti di forza del Festival nelle prime due edizioni: motivazioni forti nell’elaborazione di un pensiero che trae origine dall’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco; un comitato scientifico autorevole che orienta i percorsi formativi dei workshop e delle tavole rotonde; un’organizzazione capillare fornita dall’associazione Rocca dei papi per un’ecologia integrale, con professionisti molto legati a Montefiascone, che su sollecitazione dell’arcivescovo Fabene, intendono coniugare crescita culturale e sviluppo economico attraverso il marketing territoriale. In questa terza edizione, il festival assurge al rango di manifestazione di livello nazionale, diventando produttore dei suoi contenuti.

Il professor Mario Morcellini, fra i maggiori esperti di comunicazione del nostro Paese, aveva illustrato i vantaggi che la rassegna può produrre sull’intera Tuscia, secondo il modello consolidato delle industrie culturali.

Il direttore organizzativo Alessio Lerani aveva poi evidenziato la necessità di valorizzare l’intero team progettuale per ottimizzare la ricaduta dell’ampio dibattito che il festival è destinato a suscitare. L’attore Emmanuel Casaburi ha illustrato i temi degli spettacoli che, nell’arco di quattro giornate, lo vedranno impegnato sia personalmente sia al fianco di artisti come Giulio Berruti e Michele Placido, tutti interpreti di eventi speciali predisposti per il festival, accanto a prestigiosi professionisti del Coro della Basilica Papale di Assisi e del conservatorio “Santa Cecilia” e alla compagnia di ricerca teatrale che porta il nome dello studioso Giorgio Zerbini. Il saluto del Senato era stato portato dalla senatrice Cinzia Pellegrino, donna molto impegnata nel sociale e membro della Commissione politiche dell’Unione Europea, che ha vivamente apprezzato l’obiettivo dell’evento di essere un laboratorio permanente di idee e proposte sui temi enunciati nell’enciclica “Laudato si’”, raccomandando a tutti i relatori e agli esperti delle conferenze di approfondire bene le problematiche attuali.

Ampio spazio avranno durante la rassegna la giornalista e conduttrice Rai Emma D’Aquino, il vescovo Orazio Francesco Piazza, il giornalista Fabio Bolzetta, l’imprenditrice Tiziana Vona, presidente della sezione servizi ambientali di Unindustria, e lo storico dell’arte Costantino D’Orazio. Tante le istituzioni che hanno aderito all’invito a partecipare all’iniziativa: nel corso delle quattro dense giornate di confronto il Governo sarà rappresentato dal sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro; la Provincia di Viterbo dal presidente Alessandro Romoli; il Comune di Montefiascone dal sindaco Giulia De Santis. Sarà inoltre presente il deputato Mauro Rotelli, presidente dell’VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici). Oggi, intanto, per impossibilità sopravvenuta a causa di impegni improrogabili, il professor Stefano Zamagni non è potuto intervenire e la lectio magistralis della giornata inaugurale sarà tenuta dal professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso l’università di Tor Vergata.