FIUMICINO - Svelati trama e cast di La Buona Stella, la nuova serie televisiva diretta da Luca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, le cui riprese si sono svolte anche nel Comune di Fiumicino, già scelto in passato come set per film e fiction nazionali. La produzione, che ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, conferma ancora una volta il legame del territorio con il mondo dell’audiovisivo.

La fiction, ambientata tra i quartieri romani e le coste della Calabria selvaggia, si annuncia come un racconto intenso di riscatto, famiglia e seconde possibilità.

Il protagonista è Simone, ex promessa del calcio travolto da una catena di sfortune: ha perso tutto, dall’amore della moglie alla custodia della figlia, fino alla salute. Il ritrovamento di una misteriosa valigia piena di denaro insanguinato segna un punto di svolta, portandolo a fronteggiare esperienze estreme che vivrà al fianco della sua famiglia.

Accanto a lui, sul fronte opposto ma destinata a un intreccio profondo, c’è Stella, una poliziotta tormentata dai sensi di colpa per la morte dell’uomo che amava, ucciso sotto i suoi occhi. Ostacolata da un ex marito rancoroso e da una carriera che sembra essersi fermata, troverà una possibilità di redenzione proprio attraverso l’indagine su Simone e la valigia.

Nel cast figurano alcuni dei volti più noti del panorama televisivo italiano: Miriam Dalmazio (Studio Battaglia, Il Cacciatore), Filippo Scicchitano (Scialla!, Finché notte non ci separi), Francesco Arca (Rex, Fosca Innocenti) e Laura Cravedi (Doc 3, Il Paradiso delle signore). Una squadra di attori affermati che dà forza a una storia capace di coniugare azione e introspezione, nel segno della qualità targata Rai.

La Buona Stella gode del patrocinio di diversi enti territoriali: oltre a Fiumicino, figurano il Parco Nazionale della Sila, le Province di Cosenza e Crotone, i Comuni di Crotone, Botricello e Cutro. La serie è stata inoltre presentata all’avviso 2024 della Calabria Film Commission per il sostegno alle produzioni audiovisive nella regione.

Le riprese, iniziate alcune settimane fa, hanno coinvolto anche il centro storico di Fiumicino, dove la macchina da presa ha immortalato scorci cittadini trasformandoli in set narrativi. Non è la prima volta che il Comune si presta al cinema: negli ultimi anni, le sue location sono diventate sempre più richieste grazie alla varietà dei paesaggi e alla disponibilità delle istituzioni.

In attesa della messa in onda, prevista per la prossima stagione televisiva, La Buona Stella si prepara a raccontare un’Italia autentica, fatta di sogni infranti e speranze ritrovate. E tra le sue tappe, Fiumicino figura con orgoglio come uno dei luoghi in cui quelle storie hanno preso forma.