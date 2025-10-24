SORIANO NEL CIMINO - La quarta edizione della Carovana Stralunata, intitolata “Sui passi di Pasolini”, è un progetto culturale itinerante che rende omaggio a Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua morte. Il percorso, interamente a piedi, attraversa i borghi della Tuscia più legati alla vita e all’opera dell’intellettuale friulano, tra cui Tuscania, Viterbo, Soriano nel Cimino, Orte e Chia, dove visse e scrisse alcune delle sue opere più significative.

Il cammino si snoda lungo sentieri immersi nella natura, toccando quotidianamente un nuovo Comune, ed è guidato da professionisti esperti del territorio. L’iniziativa si propone come un pellegrinaggio culturale: un modo per far dialogare la figura di Pasolini con la memoria collettiva dei luoghi che hanno ispirato il suo pensiero, promuovendo un rapporto autentico tra territorio, cultura e comunità. Lungo il percorso, gli artisti partecipanti vengono accolti nelle abitazioni private o nelle strutture comunali, in uno spirito di condivisione e ospitalità. Parallelamente, saranno realizzati cinque podcast tematici per approfondire il rapporto tra Pasolini e la Tuscia, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del territorio e della sua storia culturale. I podcast rappresentano anche un’occasione per coinvolgere la comunità locale nella narrazione del patrimonio immateriale legato al poeta. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio, è curata dell’Associazione Culturale Musicultura, ed è coordinata dal maestro Maurizio Gregori e dallo studioso Marco Saverio Loperfido, entrambi da anni impegnati nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura e il cammino. Il progetto ha previsto una fase preparatoria da gennaio a settembre 2025, a cui seguirà la camminata vera e propria dal 24 ottobre al 2 novembre, con partecipazione gratuita. La carovana si concluderà simbolicamente domenica 2 a Chia, luogo molto caro a Pasolini, con un concerto finale in piazza Giordano Bruno, a suggello di un percorso che unisce memoria, territorio e partecipazione. Per tutte le informazioni e il dettaglio delle tappe https://www.musicultura.org/carovana-stralunata/

©RIPRODUZIONE RISERVATA