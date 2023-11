SORIANO NEL CIMINO - Una festa mostruosamente divertente con fantasmi, streghe e scheletri è andata in scena la notte di Halloween a Soriano nel Cimino.

Come ormai in molti paesi della Tuscia, anche nel paesino all’ombra dei Cimino è stato festeggiato il sentito appuntamento della tradizione celtica.

«Un ringraziamento speciale alla Pro loco - fanno sapere dall'amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli e l’assessore ai Grandi eventi Francesco Marzoli - per aver organizzato la caratteristica festa di Halloween, sia per i bambini che per gli adulti, all'interno del Castello Orsini. Una location perfetta che ha permesso la realizzazione di un evento davvero suggestivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA