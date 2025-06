CASTIGLIONE IN TEVERINA – Un pubblico partecipe e coinvolto ha decretato il successo dell’evento che si è svolto nella suggestiva cornice del Museo del Vino, dove si sono esibiti Tony Ranocchia e Stefano Cianti con lo spettacolo “Any Colour”, omaggio artistico e musicale alla leggendaria band dei Pink Floyd. Lo spettacolo rappresenta l’evoluzione del progetto “Colori sulla pelle del suono”, nato in occasione del decennale celebrato lo scorso anno, che fonde musica e pittura in una sinergia emozionale unica. “Any Colour” è una nuova veste del tributo che Ranocchia e Cianti portano avanti fin dagli esordi, questa volta affiancati da una formazione completa di musicisti di grande talento: Francesco Lattanzi (voce); Erika Notarangelo, Patrizia Pascale e Francesca Darida (cori); Cesare Bassanetti (tastiere); Davide Breccia (basso); Francesco Fausto (batteria); Federico Codini (sax). Note, luci e colori hanno dato vita a un’esperienza immersiva tra le atmosfere senza tempo dei più grandi successi dei Pink Floyd. Il prossimo appuntamento con “Any Colour” è fissato per il 12 agosto a Bagnoregio, presso il Parco della Rimembranza. Per informazioni e aggiornamenti: www.colorisullapelledelsuono.com.

