VITORCHIANO - Un’estate tutta da vivere nel paese, grazie ad un calendario pieno di eventi dedicato a cittadini e turisti.

Sta riscuotendo successo la manifestazione in corso fino alla giornata di domani “Peperino in Fiore”, con vicoli e giardini vestiti di colori e profumi.

«Ma l'estate a Vitorchiano non è solo romanticismo e fiori», anticipano da Pro loco e Comune, che annunciano il ritorno della “Notte rosa”, in programma per il 1° luglio. «Le strade si trasformeranno in un tripudio di colori, spettacoli, musica e sorprese», dicono. «E non possiamo dimenticare l'arte che prende forma nella nostra città». Fino al 17 luglio, infatti, l'esposizione dei bozzetti scultori "Viaggio nella Scultura" porterà i visitatori in un mondo di creazioni straordinarie, dove la materia prende vita sotto le mani degli artisti.

Nel periodo che va dal 10 al 14 luglio, inoltre, spazio alla musica, con la possobilità di partecipare al "Campo della Banda".

Ad agosto sono in programma le gustose sagre del Cavatello e degli Gnocchi. «La sagra del Cavatello è un'occasione imperdibile per gustare il meglio della nostra cucina tradizionale. Inoltre, il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo vi invita alla "Sagra degli Gnocchi", un'esperienza culinaria che vi conquisterà. Sempre ad agosto preparatevi per la cena dei Cacciatori un evento benefico in cui potrete gustare deliziosi piatti e contribuire a una nobile causa», dicono dalla Pro loco.

Per tutta l’estate (fino al 23 settembre) sarà attivo il Photo Contest #lavitanelborgo: servirà a valorizzare il patrimonio locale attraverso la vostra abilità fotografica, unendo l'arte della fotografia alle potenzialità del digitale. Condividete la bellezza di Vitorchiano con il mondo!