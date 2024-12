L’architetto Raffaele Ascenzi ieri mattina ha aperto le porte del suo studio alla classe di documentary photography dell’Usac Viterbo la cui sede è all’interno dell’università Santa Maria in Gradi.

Il gruppo di studentesse, guidato dalla professoressa Lietta Granato, era uscito per fotografare San Pellegrino in Fiore con le sue installazioni che ricreano il giardino medievale.

Raffaele Ascenzi ha accolto le studentesse, che provengono da diverse università americane e rimangono a Viterbo per tutto il trimestre per seguire vari esami, spiegando loro come sarà la nuova Macchina di Santa Rosa.

Dopo aver spiegato in lingua inglese come nasce un bozzetto della macchina, e raccontato la storia e le emozioni del Trasporto, l’architetto Ascenzi ha risposto a tutte le domande delle studentesse, affascinate dalla storia di questa tradizione Patrimonio dell’Unesco, che peraltro già conoscevano.

Verso la fine dell’incontro Ascenzi ha mostrato un video sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa, che lui stesso ha presentato qualche settimana fa al festival internazionale del Turismo di Berlino.

