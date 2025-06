CIVITAVECCHIA – “Stay Fresco” al Parco Antonelli: musica sotto le stelle con la Scuola di Canto “Lorena Scaccia”. Nelle calde sere d’estate, il Parco Antonelli si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla rassegna musicale “Stay Live”, ideata dai gestori del chiosco “Stay Fresco” e promossa da Alicenova, la cooperativa che cura la gestione del parco e del personale. Un'iniziativa gratuita che sta animando il cuore verde della città con una ricca programmazione di concerti dal vivo, pensata per offrire serate di qualità all’insegna della buona musica e della convivialità. Per questa edizione, il cartellone è stato ampliato con numerosi appuntamenti, tra cui le esibizioni dell’Unione Musicale e, in programma per stasera, l’attesissimo concerto degli allievi della Scuola di Canto “Lorena Scaccia”. Coordinati da Angelo Lucignani, regista e performer a tutto tondo, i giovani talenti si esibiranno in un repertorio variegato che spazia dagli evergreen ai brani più amati del panorama musicale internazionale, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni e talento. Non è la prima volta che gli allievi della scuola si esibiscono nel contesto della rassegna: già domenica scorsa avevano incantato i presenti con performance impeccabili, capaci di valorizzare sia la tecnica che l'espressività di ciascun cantante. Il tutto nella suggestiva cornice del Parco Antonelli, dove è possibile anche gustare le prelibatezze offerte dal chiosco: fritti misti, bevande fresche e un’ampia varietà di pizze, perfette per accompagnare una serata all’insegna della musica e del relax. La Scuola di Canto “Lorena Scaccia”, oggi importante realtà cittadina, è un’associazione di promozione sociale che da anni si dedica alla formazione musicale, in particolare allo studio del canto moderno e della storia della musica. L’offerta didattica spazia dalle lezioni individuali e collettive alle masterclass con docenti di rilievo, fino a eventi artistici spesso organizzati a scopo benefico. La scuola è intitolata a Lorena Scaccia, indimenticata cantante civitavecchiese dalla voce straordinaria, formatasi sotto la guida di Nora Orlandi. Diplomata in teoria e solfeggio, Lorena ha formato numerosi allievi — tra cui anche i componenti dei Gazosa — ed è stata protagonista di eventi memorabili, come l’interpretazione dell’inno mondiale della gioventù davanti a due milioni di persone a Tor Vergata durante il Giubileo del 2000 e, la notte di San Silvestro del 1999, in piazza San Pietro poco prima della benedizione del Santo Padre. Dopo la sua scomparsa prematura nel giugno del 2007, la sua eredità artistica e umana è stata portata avanti da Angelo Lucignani e dalla cantante Francesca Borrelli. Oggi, anche la figlia Alisia Lucignani, dotata del medesimo talento, ne prosegue il percorso, diventando un simbolo di continuità e passione per la musica. Lo scorso 8 giugno è stata celebrata una messa in suffragio di Lorena e, pochi giorni dopo, il Teatro Gassman ha ospitato un commosso concerto-tributo, testimoniando quanto sia ancora viva la sua memoria. Ogni esibizione dei suoi allievi è un omaggio sentito e appassionato, capace di trasmettere al pubblico quel caleidoscopio di emozioni che da sempre contraddistingue il lavoro della scuola. “Stay Fresco” continua così a farsi promotore di cultura e aggregazione, offrendo una rassegna che unisce qualità artistica, valorizzazione del territorio e ricordo affettuoso di una figura indimenticabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA