CELLENO - Da sabato a giovedì si svolgeranno i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Insieme ad altre associazioni di Celleno, la Pro loco ha preparato giornate ricche di eventi religiosi, pranzi e cene in piazza, intrattenimenti musicali, nonché uno splendido equiraduno. Inoltre, il 9 settembre, presso piazza Luigi Razza, si terrà una deliziosa cena per poi ballare tutti insieme alla straordinaria Erika Clerini. Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione entro il 6 settembre al numero 347-0159728 (Rosangela).

