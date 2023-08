SORIANO NEL CIMINO - Un evento che lascia sempre il segno: grande successo per “100 metri d'Amore per Gustare insieme la Vita”. Una serata all'insegna della solidarietà, del benessere e della buona cucina. «Vogliamo ringraziare l'associazione Donna Donna Onlus e tutti coloro che hanno reso unica la serata dedicata a “100 metri d'Amore per Gustare insieme la Vita” - fa sapere l'amministrazione comunale - Una menzione speciale alla nostra cara amica Nadia Accetti, Fondatrice dell'Associazione Donna Donna Onlus e promotrice dell'iniziativa». Da parte dell’amministrazione comunale, e dell'associazione Donna Donna Onlus, arriva un ringraziamento speciale all'Associazione Impastatori Italiani, all’Ancos e a tutti coloro che hanno fornito un prezioso contributo per la realizzazione dell'iniziativa.