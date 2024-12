ACQUAPENDENTE - Si è svolta venerdì 8 dicembre, nella Concattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente, l’annuale Solenne Pontificale in onore di Maria S.S. Immacolata Concezione alla quale, nell’anno 2015, è stata affidata la Delegazione di Viterbo con solenne rito presieduto dal precedente Gran Maestro dell’Ordine, Cardinale Edwin Frederick O’Brien. Prima della celebrazione della Santa Messa, alla presenza del Preside della Sezione Lazio, Cavaliere di Gran Croce Pierino Mitrotti e dei Delegati delle 8 Delegazioni di Rieti, Latina, Albano, Civitavecchia-Tarquinia, Frosinone, Sora-Aquino-Cassino-Pontecorvo, Tivoli-Guidonia e Viterbo la Luogotenente per l’Italia Centrale, Dama di Commenda con Placca Anna Maria Munzi Iacoboni, dopo la lettura del documento da parte del Cancelliere di Luogotenenza, Grande Ufficiale Stefano Petrillo, ha consegnato la nomina a Priore della Sezione Lazio a S.E. Rev.ma Mons. Gr. Uff. Orazio Francesco Piazza, attuale Vescovo di Viterbo, con i personali ringraziamenti per aver accettato la nomina. Per tale prestigioso incarico, infatti, l’iter prevede la nomina da parte della Luogotenente, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza – incarico ricoperto da S.E. Rev.ma Mons. Gr. Uff. Lino Fumagalli Vescovo Emerito – ricevuta l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero e di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Filoni, attuale Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari, numerosi cittadini e una grande partecipazione di Cavalieri e Dame della Delegazione di Viterbo, guidata dal Delegato Comm. Salvatore Petrarchi.

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione di Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA