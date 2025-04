Terza edizione di “Sette sere per Alberto Corinti”. Ieri mattina, al foyer del teatro dell’Unione, è stata presentata la terza edizione della rassegna teatrale dedicata all’omaggio ad Alberto Corinti, considerato il precursore dell’attività teatrale a Viterbo. La rassegna, che si terrà dal 10 al 28 maggio al teatro dell’Unione, è organizzata dal Comune di Viterbo in collaborazione con Atcl e le compagnie Tetraedro e Integramente. Alla presentazione erano presenti i figli di Alberto Corinti Arcangelo e Massimo, che hanno ringraziato le autorità per il grande interesse e tributo che, ormai da tre anni, hanno voluto concedere con la manifestazione delle sette sere dedicate al padre. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte la sindaca di Viterbo Chiara Frontini; il vicesindaco e assessore alla Capitale europea della cultura Alfonso Antoniozzi; Francesco Cerra, regista, coordinatore della rassegna e dell’associazione Tetradero; Paolo Manganiello, e Chiara Palumbo, registi della compagnia Integramente che, per il terzo anno consecutivo, porteranno sul palco gli attori del San Raffaele di Viterbo, rappresentati ieri dalla psichiatra Susanna Spada e dalla psicologa Elisabetta Fiorucci. Insieme a loro erano presenti anche gli attori dell’associazione “Amici di Galiana” con la presidente Graziella Fiorucci. L’evento ha visto la partecipazione di molta parte del mondo culturale viterbese con gli attori delle compagnie che partecipano a “Sette sere per Alberto Corinti” e docenti di alcuni istituti che vedranno la partecipazione di loro studenti ad alcune uscite della rassegna. La sindaca Frontini e l’assessore Antoniozzi hanno rimarcato l’importanza della figura di Alberto Corinti nel panorama della tradizione culturale di Viterbo e il grande successo delle due precedenti edizioni della kermesse a lui intitolata. In questa terza edizione ci saranno ancora 7 spettacoli con orari previsti alle 18 e alle 21. Questo il programma: Sabato 10 ore 21 “Notturno” - Compagnia Integramente regia Paolo Manganiello e Chiara Palumbo. Domenica 11 ore 18 “Un po’ per celia, un po’ per non morir ”- La Compagnia di Meo Boccuccia di e con Alessio Tempesta, fisarmonica Fabio Forbicioni. Domenica 18 ore 18 “Il cavaliere inesistente” – Liceo Buratti adattamento e regia Patrizia Moretti, Federico Moschetti. Venerdì 23 ore 21 “Rinaldo on the road” – Compagnia teatro popolare “Peppino Liuzzi” di e con Romolo Passini - regia Ariele Vincenti. Sabato 24 ore 21 “Alice in Città” - IISS “F. Orioli” e Compagnia Tetraedro regia Francesco Cerra, Ylenia Di Luigi. Domenica 25 ore 18 “Metamorfosi” I.C.S. “P. Vanni” e Compagnia Tetraedro regia Paola Borgia e Francesco Cerra. Mercoledì 28 ore 21 “Della fisica e dei delitti. Radiodramma in un atto unico” Ass. Fanalino di coda - regia Daniela Achilli. Liberamente tratto da “I fisici” di Friedrich Dürrenmatt.

Biglietti presto in vendita presso il botteghino del Teatro dell’Unione

Biglietto unico: 5 euro

Ridotto under 16 anni: 2 euro

Teatro dell’Unione | piazza Giuseppe Verdi – Viterbo

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00.

Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività.