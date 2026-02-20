Due opere le opere di Alfonso Talotta che da oggi saranno esposte nelle sale di Palazzo Collicola a Spoleto: Incroci, 2025, olio e acrilico su tavola intelata, cm 50×30 e Architetture cromatiche, 2025, olio su tavola intelata, cm 50×30. La mostra “Vita minore, San Francesco e la santità dell’arte contemporanea”, a cura di Gianni e Giuseppe Garrera, verte sul concetto di “minorità”, intesa come sfida alla società e rifiuto di tutti i suoi principi per “farsi minori”, da qui anche la scelta dei curatori di presentare opere di dimensioni contenute, quasi fossero delle icone, frammenti luminosi come schegge di un vaso infranto e da ricomporre, incastonate in momenti speciali e autentici della ricerca contemporanea. Il percorso espositivo, concepito come uno scambio di segni tra memoria storica e sensibilità contemporanea, si fonda su prestiti dalla collezione privata dei curatori, frutto di attenta raccolta e selezione nel corso degli ultimi vent’anni, arricchita da prestiti nazionali e internazionali e da opere site-specific realizzate per gli spazi storici del palazzo. Nelle diverse sale espositive i visitatori avranno la possibilità di vedere interpretazioni inedite e suggestive del pensiero francescano che trasformeranno Palazzo Collicola in uno spazio in cui la storia dialoga con il contemporaneo. La mostra proseguirà fino al 2 giugno 2026.