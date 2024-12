CIVITA CASTELLANA si fa spazio sotto i riflettori nazionali grazie a Samantha Lazzerini, protagonista della puntata di martedì sera del celebre game show “Affari Tuoi”, in onda ogni sera su Rai Uno. Samantha, classe 1988, mamma della piccola Ludovica, ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua dolcezza e autenticità: con il suo sorriso inconfondibile e i lunghi capelli neri, Samantha ha debuttato con il pacco numero 13, uno dei più ambiti per il suo alto valore. Anche se non era lei al centro dello studio come concorrente principale – ruolo spettato ad un partecipante proveniente dalla Basilicata – la sua presenza ha lasciato il segno.

Definitasi “mamma e moglie a tempo pieno”, Samantha è una figura conosciuta a Civita Castellana: non è raro vederla passeggiare per le vie del paese con la sua Ludovica, un’immagine che incarna la semplicità e la bellezza della vita di provincia.

Ora, tutta la città attende con trepidazione i prossimi sviluppi del programma, pronta a fare il tifo per questa giovane donna che sta portando con orgoglio il nome di Civita Castellana sul piccolo schermo.

