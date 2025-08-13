CAPRAROLA – Un connubio perfetto tra musica, storia e fascino architettonico attende il pubblico di Caprarola domenica 1° settembre 2025, quando Irene Grandi sarà protagonista di un grande concerto gratuito nello spettacolare piazzale di Palazzo Farnese. Con il tour Fiera di me, la cantante porterà in scena tutta l’energia, la personalità e la profondità interpretativa che l’hanno resa una delle voci più amate della musica italiana negli ultimi venticinque anni. Un evento ad ingresso gratuito aperto a tutti, pensato per trasformare una sera di fine estate in un’esperienza memorabile. Il piazzale di Palazzo Farnese, una delle più suggestive cornici rinascimentali del Lazio, si trasformerà per l’occasione in un’arena sotto le stelle, capace di accogliere il pubblico in un’atmosfera unica. Già dal pomeriggio, l’attesa sarà accompagnata dall’apertura delle aree gastronomiche, dove sarà possibile gustare piatti e specialità locali prima di lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla voce di Irene Grandi. La serata si concluderà con un emozionante spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra il borgo regalando un saluto scenografico e indimenticabile. L’iniziativa è promossa dal comune di Caprarola, dalla Pro loco e dal Comitato Classe ’85, confermando la volontà della città di proporsi come punto di riferimento per cultura e spettacolo nella Tuscia. Un appuntamento che unisce arte, bellezza e partecipazione, offrendo occasioni uniche in un contesto senza tempo.

