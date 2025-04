CAPRAROLA - Nell’ambito degli eventi “Incontri in biblioteca: arte cultura e storia a Caprarola, la scrittrice Roberta Mezzabarba sarà al palazzo della Cultura di Caprarola sabato 26 aprile alle 17 per presentare il volume illustrato “I quaderni della Tuscia – Caprarola, un Papa, il Carabiniere e la Sognatrice”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Angelo Borgna e del vice sindaco, Eugenio Stelliferi, la Mezzabarba, scrittrice di fama nazionale, racconterà la genesi del volume accompagnata da Alberto Pecorelli e con la partecipazione eccezionale di Benedetta Bruzziches.

Una parentesi particolare sarà poi rivolta all’Arma dei carabinieri, e all’associazione nazionale carabinieri, la cui sezione di Viterbo è intitolata al maresciallo caprolatto Pietro Cuzzoli, a cui è dedicata una parte della narrazione del volume.

«La Collana editoriale I quaderni della Tuscia - ci dice l’autrice - nasce dalla volontà di mettere in salvo le storie, i personaggi, i dialetti della nostra bella Tuscia. Ho pensato quindi di creare una Collana di volumi illustrati, uno per ogni Comune della nostra bella provincia. Le storie fanno i luoghi e solo con la memoria di quel che è stato potremmo costruire un futuro degno di chi ci ha preceduto. Questi volumi nascono per i ragazzi di ogni età: le illustrazioni e le curiosità che ho racchiuso in ogni volume mettono tutti d’accordo!».

Un’occasione imperdibile per scoprire (o riscoprire) Caprarola e i caprolatti. Evento organizzato dal Centro Studi e Ricerche di Caprarola e dalla Biblioteca comunale di Caprarola, con il patrocinio del comune di Caprarola e della Comunità Montana dei Monti Cimini – Sisc, l’associazione nazionale carabinieri e con la collaborazione dell’associazione Proloco Caprarola.

