CIVITAVECCHIA – È stata rinviata a data da destinarsi la presentazione del romanzo storico "Indissolubile" del professor Alfonso Celotto, su un tema molto interessante come il divorzio partendo dalle competenze del docente di Diritto Costituzionale a Roma Tre. L’appuntamento, inizialmente fissato per domani mattina al teatro del Polo Universitario di piazza Verdi, come conferma il presidente del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano Gianfranco Ciatti, sarà riprogrammato.