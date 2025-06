CIVITAVECCHIA – Le associazioni Spazioliberoblog, Blue in the face, Book Faces e International Tour Film Festival, con il contributo della Fondazione Cariciv ed il patrocinio del Comune di Civitavecchia tornano con la seconda edizione del Premio “Ricordando…” che si propone di diffondere la conoscenza di illustri concittadini che hanno avuto un ruolo significativo nella città o nei territori limitrofi. Dopo la prima edizione dedicata a Silverio Blasi, scrittore, regista e attore nato a Civitavecchia nel 1921, quest’anno le associazioni guardano alla musica e dedicano il premio a Ferruccio Vignanelli, uno dei più grandi organisti e clavicembalisti del Novecento, nato nel 1904 a Civitavecchia.

I partecipanti devono inviare la propria candidatura con la documentazione richiesta entro il 31 luglio 2025 alla segreteria del premio, utilizzando il seguente indirizzo mail: premio.ricordando@gmail.com.

Il Premio si articolerà in due sezioni: sezione interpreti e sezione arrangiatori/compositori. La giuria proclamerà tre vincitori per ognuna delle due sezioni del Premi. Ai primi andrà un premio di 600 euro ciascuno, ai secondi di 200 euro ciascuno, ai terzi di 100 euro ciascuno. La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si terranno mercoledì 15 ottobre alle 18 presso il Teatro Nuovo Sala Gassman.

Il concorso è aperto a solisti, formazioni cameristiche, ensemble vocali, band (nel limite massimo di 4 elementi per le formazioni strumentali e di 10 per i cori) residenti o domiciliati o che svolgono attività nel territorio della Regione Lazio. Non sono previsti limiti d’età né titoli per l’ammissione. In caso di gruppi è richiesto che tutti i componenti siano nati, residenti o operanti nel Lazio. I candidati potranno iscriversi alla sezione interpreti o alla sezione arrangiatori/compositori. È possibile iscriversi a entrambe le sezioni. 1) SEZIONE INTERPRETI Esecuzione di un brano di autore appartenente al periodo barocco in forma originale o in trascrizione edita (indicare l’autore, il titolo del brano e i riferimenti editoriali della trascrizione).

2) SEZIONE ARRANGIATORI/COMPOSITORI

Trascrizione/arrangiamento. Esecuzione di un brano di autore barocco rielaborato per organici non originali. Sono ammessi anche strumenti moderni, elettronici e non convenzionali (indicare autore originale, titolo del brano e tipo di arrangiamento/rielaborazione). Composizione originale. Creazione ed esecuzione di un brano ispirato a stilemi, forme, temi o elementi della musica barocca.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per ogni singolo video presentato è: 15 euro destinata alle spese di organizzazione.

I Premi sono coperti dal contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Associazione Spazioliberoblog codice IBAN: IT57P0306909606100000190806 presso Banca Intesa con causale: “Iscrizione Premio RICORDANDO Ferruccio Vignanelli 2025”. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E INVIO DEI BRANI

I musicisti dovranno registrare un video della loro esecuzione e inviarlo all’organizzazione del concorso (premio.ricordando@gmail.com). Il brano dovrà essere registrato su supporti digitali, in un’unica ripresa senza tagli né modifiche né al Video né all’audio. Il brano potrà essere inoltrato tramite invio del file della registrazione in formato MP4 o anche tramite l’invio del link YouTube.

CONTENUTI E SEZIONI

Il video dovrà pervenire unitamente alla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e alla ricevuta del versamento della quota di partecipazione entro il termine perentorio del 31 luglio 2025 al seguente indirizzo premio.ricordando@gmail.com. Art. 5 – La valutazione dei video e la relativa ammissione alla fase finale sarà affidata ad una Giuria composta da artisti ed esperti competenti in materia. La Presidenza della Giuria è affidata a Francesco Vignanelli. Della Giuria fanno parte Luca Purchiaroni, Giovanni Cernicchiaro, Emiliano Manna, Gino Fedeli, Sonia Turchi, Francesco Ceccarelli, Cristiana Barbaranelli, Tiziano Leonardi, Nicoletta Potenza, Corrado Stocchi, Riccardo Schioppa, Marika Torchio.

Fasi del concorso:

1. Selezione online: la giuria valuterà i video ricevuti e selezionerà i 6 migliori candidati (tre per ogni sezione) 2. Finale e premiazione. Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 18,00 i 6 candidati finalisti si esibiranno dal vivo presso il Teatro Nuovo Sala Gassman in Largo Italo Stegher, 2 Civitavecchia eseguendo i loro brani in pubblico e di fronte alla giuria. La Giuria decreterà la classifica finale con Primo Secondo e Terzo Premio per le due Sezioni. Seguirà la cerimonia di premiazione.

I vincitori dovranno provvedere autonomamente alle incombenze necessarie alla esecuzione dei brani e alle eventuali spese di trasferimento e/o pernottamento.

I musicisti dovranno essere dotati di strumento personale. Gli strumenti per l'esecuzione finale non sono forniti dall'organizzazione dell’evento

(eccezione fatta per il pianoforte)

A cura dell’organizzazione sarà la disponibilità del Teatro e del service di luce e fonica.