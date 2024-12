CIVITAVECCHIA – Mentre prosegue il lavoro dell’assessore Simona Galizia sul fronte “Cammino di Hasekura e dei martiri giapponesi” la commissione cultura è al lavoro sul fronte “Film commission”. Se da un lato c’è la dinamica Galizia (assessore a turismo e cultura) che sta lavorando alacremente in vista del Giubileo per creare una rete tra tutti i comuni coinvolti nel Cammino per facilitare accoglienza e sviluppo, dall’altro c’è il presidente della commissione Cultura, il consigliere FdI Vincenzo Palombo, che si sta occupando di un altro importante tassello da inserire nella visione della Civitavecchia del futuro. «Stiamo lavorando - ha spiegato Palombo - sul tema della Film commission, l'idea è quella di valutare se ci siano i presupposti per creare un regolamento ad hoc finalizzato a rendere sempre più appetibile e facile per le produzioni cinematografiche venire a Civitavecchia e scegliere le location che la città può mettere a disposizione. Per fare questo stiamo cercando di scandagliare tutto l'iter che segue una produzione cinematografica per girare e quindi abbiamo audito in commissione i location manager, alcuni imprenditori che si occupano dell'ospitalità e soprattutto stiamo cercando di capire come pubblicizzare al meglio le varie location che la città può offrire in modo tale da favorirne l'utilizzo così come stiamo cercando di capire se è possibile migliorare da un punto di vista burocratico e amministrativo tutto l'iter». L’intenzione è quella di arrivare a dama il prima possibile, coinvolgendo anche Curia e Adsp, in modo da rendere Civitavecchia sempre più attrattiva per le produzioni cinematografiche, un indotto che negli ultimi anni sta diventando sempre più importante.

