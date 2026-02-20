CIVITAVECCHIA – A soli 15 anni, la giovane artista di Civitavecchia Angela De Caro è pronta a vivere una delle esperienze più importanti del suo percorso musicale. La cantante fa parte del progetto Fuoriclasse Talent guidato da Ivano Trau e, con l’aiuto e la preparazione della scuola di canto Lorena Scaccia, nei prossimi giorni partirà per Milano per registrare il suo primo brano inedito, scritto in collaborazione con Luca Balduzzi e Gabriele Ciambrone presso lo studio GEL_yourmusic di Milano.

Un traguardo significativo per la giovane civitavecchiese, che avrà l’opportunità di incidere il suo pezzo presso i Frank Gang, realtà affermata nel panorama musicale contemporaneo. Un’esperienza che rappresenta non solo un momento di crescita artistica, ma anche personale.

Studio, dedizione e passione hanno accompagnato Angela fino a questo importante passo. Ora per lei si apre una nuova fase, fatta di emozioni, nuove sfide e sogni che iniziano a prendere forma nel cuore dell’industria musicale italiana. Un percorso costruito con impegno, talento e il sostegno di chi ha creduto in lei fin dall’inizio.