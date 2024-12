CIVITAVECCHIA – Presso la sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione della VI edizione del Concorso Letterario intitolato a Giusy Gurrado, fondatrice della Fidapa - BPW Italy, sezione di Civitavecchia. Un evento che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento di rilievo per la valorizzazione della scrittura e dell'espressione artistica, offrendo una vetrina d'eccellenza ai tanti partecipanti.

Nadia Turriziani premio Gurrado

A fare gli onori di casa è stata la presidente della sezione Fidapa di Civitavecchia, Laura Gurrado, che ha espresso profonda emozione nel ricordare la sorella Giusy, personalità di spicco per il suo impegno a favore del ruolo delle donne nella società e nella cultura. «Per me è stato un momento di grande commozione – ha dichiarato la Gurrado – ringrazio di cuore la giuria della sezione poesia, composta da Maria Zeno, Vera Improta e Maria Teresa Serafini, e la giuria della sezione narrativa, presieduta da Fabrizio Barbaranelli con il supporto di Caterina Battilocchio, Mario Camilletti, Annalisa Concetti e Livia D'Avenia. Grazie e ancora grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida manifestazione».

Valeria Cospito premio Gurrado

Il concorso, suddiviso in due sezioni – poesia e narrativa – ha visto quest’anno la partecipazione di numerosi autori provenienti da varie parti d'Italia. La vittoria per la sezione narrativa è stata assegnata a Nadia Turriziani, scrittrice di Latina, mentre per la sezione poesia i riconoscimenti sono andati a Susy Gillo, originaria di Montecatini Terme, e a Valeria Cospito di Roma. I momenti di lettura dei testi vincitori sono stati intervallati da piacevoli intermezzi musicali, grazie all’esibizione della giovane cantante Maura Bonomo, allieva di Laura Gurrado, che ha saputo regalare al pubblico attimi di intensa emozione.

Nedda Mariotti Giromella premio Gurrado

Alla cerimonia non è mancato il supporto delle istituzioni locali. Presenti in sala, infatti, il sindaco Marco Piendibene e la vice sindaca Stefania Tinti, oltre a Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, e altre autorità cittadine che, con la loro partecipazione, hanno voluto rendere omaggio a un evento che, negli anni, è diventato un fiore all’occhiello.

Il sindaco Piendibene, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come il Premio Giusy Gurrado per il territorio: «Iniziative come questa rappresentano il senso di una comunità che non si arrende alla superficialità, ma che vuole crescere e arricchirsi attraverso la conoscenza e il confronto. È così che costruiamo insieme una Civitavecchia migliore, più consapevole e unita», ha dichiarato, esprimendo gratitudine alla Fidapa per il lavoro svolto nel promuovere il talento e la passione femminile.