LADISPOLI - Ufficialmente aperta la 15esima edizione del premio letterario nazionale "Alsium" Città di Ladispoli. Si sono infatti aperte le iscrizioni per il 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla scadenza fissata per il 5 ottobre 2026. A coordinare la valutazione delle opere sarà

una giuria di esperti presieduta dal direttore del premio, Francesca Lazzeri, e composta da nomi noti della letteratura e del giornalismo, tra cui Carla Cucchiarelli, François Morlup, Anna Pasquini e Maurizio Giannini. Il 7 novembre saranno invece annunciate ufficialmente le nomination dei finalisti (cinque per ogni categoria). Il 28 novembre è invece la data scelta per la cerimonia di premiazione, una giornata che si preannuncia "piena di sorprese", i cui dettagli, per ora, rimangono avvolti nel mistero per mantenere alto il fascino dell'attesa. Tutte le informazioni, i bandi completi e i moduli di iscrizioni sono reperibili sul sito ufficiale premioletterariocittàdiladispoli.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA