TOLFA - L'eccezionale artista di Tolfa, Eugenia Serafini, lo scorso 27 maggio, alle ore 16, dalla Giuria del Premio Letterario Internazionale "VOCI-Città di Roma", 2023, guidata dalla Presidente Maria Rizzi, dal prof. Nazario Pardini, presidente onorario, dallo scrittore Roberto Mestrone, presidente di Giuria , ha ricevuto il Premio all'Eccellenza fuori concorso, nella prestigiosa sede dell'Aula Magna del Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecitta' di Roma alla presenza del marito il prof. Nicolò Giuseppe Brancato e con lui numerose presenze illustri.

L'artista, commossa, nel ringraziare, ha ricordato con profondo affetto filiale la figura del prof. Mario Verdone, più volte presidente del Centro Sperimentale e suo amico e critico d'arte, declamandone la deliziosa poesia intitolata "Piccola Marlene". Eugenia Serafini ha ricevuto il premio come: Eccellete artista della globalità per aver restituito all’arte, tra pittura, installazioni, performance, poesia e racconti, una nuova apertura nell’evocare emozioni tramite l’atto creativo conducendo nei luoghi di memorie lontane e nei passi di un presente dove vibrano luci di speranza. Per aver portato nella sua opera il mistero e la bellezza della vita nella sua ciclicità: la notte incontra il giorno e viceversa e al centro l’uomo e il suo sguardo al cielo infinito. Eugenia Serafini è nota a livello internazionale, presente in importanti collezioni italiane e straniere, apprezzata e stimata dalla critica, amata da un vasto pubblico, nonché docente universitaria e giornalista. La poetessa Anna Manna l’ha definita “l’artista per eccellenza, tramite tra noi e il cielo, forse il gesto poetico rincorso dagli artisti da tanto tempo”.

