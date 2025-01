Reazione Sonora e orgogliosa di presentare “Potere Donna”, un evento interamente dedicato all’universo femminile e al suo straordinario potere di trasformazione, resilienza e ispirazione. Dopo il grande successo dello spettacolo “Radici” nel 2022, che ha saputo emozionare il pubblico con la sua profondità artistica e narrativa, Reazione Sonora torna con un’iniziativa che coniuga musica, solidarietà e riflessione.

“Potere Donna” non è soltanto un momento artistico, ma una celebrazione del ruolo fondamentale che le donne rivestono nella società, come fonte di ispirazione, cambiamento e bellezza. La serata vedrà protagonisti artisti e performance di grande impatto, in un contesto unico che esalterà l’intreccio di radici culturali e storie personali, per creare un dialogo emotivo e profondo con il pubblico. Oltre all’aspetto artistico, l’evento si distingue per il suo importante obiettivo benefico. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Beatrice Onlus, un’associazione che opera attivamente nella prevenzione dei tumori al seno, promuovendo la consapevolezza e la cura della salute femminile. Sostenere Beatrice Onlus significa contribuire a un progetto concreto di sensibilizzazione e prevenzione che salva vite e diffonde conoscenza. “Potere Donna” rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità e del sostegno reciproco attraverso il linguaggio universale della musica. La serata si propone di essere non solo un’esperienza culturale, ma anche un momento di riflessione collettiva sulla forza delle donne e sull’importanza della solidarietà. L’appuntamento domani sera alle 21 al Thierra, Theatrò Events.

©RIPRODUZIONE RISERVATA