SUTRI – Si è aperta ufficialmente a Palazzo Doebbing la mostra “Pistis: Suggestioni di fede”, un evento che segna l’inizio di un percorso profondo e identitario per la città di Sutri, intrecciando arte, cultura e spiritualità in un dialogo ricco di suggestioni e significati, in particolare in questo Anno Giubilare.

Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Amori, che ha sottolineato il valore simbolico e culturale dell’iniziativa: «Abbiamo voluto aprire un viaggio che va oltre l’immagine, capace di toccare le tre grandi anime della nostra città: la cultura, la bellezza e la spiritualità».

Per quasi tre mesi, Sutri diventerà punto d’incontro di linguaggi, visioni e sensibilità provenienti da tutto il mondo, confermandosi centro dinamico e aperto al dialogo artistico. La mostra, curata da Archeoares, raccoglie opere che si pongono in dialogo diretto con l’invisibile, in un invito alla contemplazione e alla riflessione.«Abbiamo scelto di investire nella cultura – prosegue Amori – perché la riteniamo un bene essenziale per educare, unire e far crescere la nostra comunità. Sutri vuole essere una città viva e aperta, che parla al mondo attraverso la bellezza».

Il sindaco ha infine ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa: artisti, curatori e operatori culturali, sottolineando come ogni fotografia esposta rappresenti un invito a lasciarsi ispirare.

