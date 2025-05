CIVITAVECCHIA – È disponibile dal 13 maggio su tutti i digital store “Pioggia e fango”, il nuovo singolo firmato Tutankhamel, nome d’arte dell’artista civitavecchiese già noto nella scena reggae con il precedente pseudonimo “Cammello”. Il brano, prodotto da Monzzs con mix e master a cura di Francesco Capuani, affronta il tema degli abusi psicologici e delle conseguenze invisibili che lasciano su chi li subisce.

Con un testo diretto e intenso, “Pioggia e fango” racconta il senso di impotenza di fronte a chi infrange i sentimenti altrui, per rabbia o per incapacità di vivere emozioni proprie. Una canzone che parla anche di rinascita, invitando a non arrendersi nemmeno quando il buio sembra prevalere. Il visual video è già online su YouTube.

Cresciuto tra le dancehall romane, Tutankhamel ha iniziato il suo percorso artistico con “La Centrale sound system”, per poi proseguire da solista, condividendo palchi con nomi di rilievo come Brusco, Sud Sound System, Africa Unite e Shaggy. Dopo un periodo di pausa, torna oggi con un progetto più maturo e contaminato, capace di mescolare generi e riflessioni personali.

