CIVITAVECCHIA – Lo avevano già proposto nel 2019. Poi il Covid ha sospeso tutto. Ma quest’anno i giovani dell’associazione Icaro tornano di nuovo in campo, insieme al prezioso sostegno della Fondazione Cariciv, per un concorso dedicato alle tradizioni. «La notte del 23 dicembre, una giuria con i componenti che indosseranno una maglietta rossa con scritto “La notte delle pastorelle” seguirà i diversi gruppi, li ascolterà e voterà quello che riuscirà a coinvolgere più giovani, con originalità ma nel segno della tradizione - ha spiegato il presidente Alessandro Tagliani - una giuria itinerante, come itineranti sono le pastorelle». «Non possiamo non sostenere queste iniziative - ha aggiunto la presidente della Fondazione Sarracco - dedicate ai giovani e al legame con le tradizioni». Soddisfatta anche l’assessore Zacchei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA