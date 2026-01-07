Neve, freddo e passi di hip hop: a Riccione non è mancato proprio nulla durante il Mc Hip Hop Contest 2026, andato in scena dal 2 al 6 gennaio. Nonostante le difficoltà legate al maltempo che ha imbiancato la città romagnola, la crew della One Health and Fitness Studio di Civitavecchia ha trasformato ogni ostacolo in energia positiva, conquistando il primo posto nella categoria Mix Style Young A.

Guidati dalla direzione artistica di Nicoletta Lucchetti e dal maestro Luca Bartolozzi, in arte Barto, i giovani ballerini civitavecchiesi hanno dimostrato carattere, talento e grande affiatamento, lasciando il segno in una delle competizioni più importanti del panorama hip hop nazionale.

Tra coreografie esplosive e temperature decisamente invernali, la crew ha saputo “scaldare” il palco e la giuria, portando a casa un successo che vale doppio. Un risultato che premia il lavoro quotidiano in palestra e che regala a Civitavecchia un motivo in più per ballare… anche sotto la neve.

