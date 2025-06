CIVITAVECCHIA – In un clima che sa di casa, tra applausi, sorrisi e l’inconfondibile calore del pubblico affezionato, la “Tribù dell’Homo Theatralis” si è ufficialmente riunita. Venerdì sera, nella suggestiva cornice del Nuovo Sala Gassman, è andata in scena la presentazione della stagione teatrale 2025–2026: un evento gratuito, partecipato e carico di emozioni, durante il quale il direttore artistico Enrico Maria Falconi ha svelato il ricco cartellone dell'anno che verrà.

Una stagione che si annuncia intensa, varia e appassionante, intitolata appunto “Tribù – Homo Theatralis”, omaggio al senso di comunità che da sempre anima il teatro civitavecchiese. «Non viviamo nella giungla ma in un teatro – aveva anticipato Falconi – non lanciamo urla, ma applausi. Non cacciamo prede, ma emozioni».

E così sarà: a partire da ottobre, il Gassman accoglierà un’offerta teatrale senza precedenti, con spettacoli che spaziano dalla prosa contemporanea ai grandi classici, dalla comicità brillante alla riflessione più profonda, dai musical agli omaggi poetici, senza dimenticare rassegne tematiche, appuntamenti per famiglie e incursioni nel mondo della danza.

Ad aprire la stagione sarà “I Savoiardi”, seguito da titoli già molto attesi come “Mi è caduto il diavolo in salotto”, “Il cuore di Frankenstein”, “Il postino e il poeta”, “Ettore e Achille”, “Le sedie” di Ionesco, il poetico musical “La parte buona”, l’intenso “Oh Capitano, mio Capitano” e l’omaggio pasoliniano “Una vita difficile”.

Non mancheranno i grandi classici con Pirandello e Scarpetta, incursioni brillanti come “Il metodo cinese” e “La cena delle buffe”, monologhi come “Caro Lei”, spettacoli per bambini e famiglie, e le serate dedicate alla danza e alla formazione teatrale. A tutto questo si aggiungono nuove produzioni, giovani compagnie, progetti sociali e un festival che promette ancora una volta di stupire.

A rendere ancora più invitante l’offerta, l’annuncio del mantenimento dei prezzi degli abbonamenti (100 euro per 10 spettacoli, 50 euro per 5), con in più uno spettacolo omaggio per chi si abbona entro agosto.

Un cartellone che sa emozionare, coinvolgere, divertire e far pensare. Un cartellone che, ancora una volta, conferma il Nuovo Sala Gassman come il cuore pulsante della cultura cittadina. Perché quella che si ritrova in platea, sera dopo sera, è una vera e propria tribù. E il teatro, a Civitavecchia, resta il suo rifugio più vero.

IL PROGRAMMA COMPLETO

I SAVOIARDI



Sabato 27 Settembre 2025 ore 19.00

Domenica 28 Settembre 2025 ore 19.00

VENDITORE DI ANIME



Sabato 4 Ottobre 2025 ore 19.00

Domenica 5 Ottobre 2025 ore 19.00

MI È CADUTO IL DIAVOLO IN SALOTTO



Sabato 11 Ottobre 2025 ore 19.00

Domenica 12 Ottobre 2025 ore 19.00

PREMIO 'RICORDANDO: VIGNANELLI'



Mercoledì 15 Ottobre 2025 ore 21.00

LUNA 57



Sabato 18 Ottobre 2025 ore 19.00

Domenica 19 Ottobre 2025 ore 19.00

'CHIAMATO?' – UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA



Giovedì 23 Ottobre 2025 ore 21.00

Venerdì 24 Ottobre 2025 ore 21.00

UOMINI STREGATI DALLA LUNA



Sabato 25 Ottobre 2025 ore 19.00

Domenica 26 Ottobre 2025 ore 19.00

IL CUORE DI FRANKENSTEIN



Venerdì 31 Ottobre 2025 ore 21.00

Sabato 1 Novembre 2025 ore 19.00

Domenica 2 Novembre 2025 ore 19.00

MAIALI ROSA VOLANTI



Giovedì 6 Novembre 2025 ore 21.00

Venerdì 7 Novembre 2025 ore 21.00

ANIMA BIANCA



Sabato 8 Novembre 2025 ore 19.00

Domenica 9 Novembre 2025 ore 19.00

IL POSTINO E IL POETA



Giovedì 13 Novembre 2025 ore 21.00

Venerdì 14 Novembre 2025 ore 21.00

ETTORE E ACHILLE



Sabato 15 Novembre 2025 ore 19.00

Domenica 16 Novembre 2025 ore 19.00

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE



Giovedì 20 Novembre 2025 ore 21.00

Venerdì 21 Novembre 2025 ore 21.00

PETROLINI INFINITO



Sabato 22 Novembre 2025 ore 19.00

Domenica 23 Novembre 2025 ore 19.00

LE SEDIE



Sabato 29 Novembre 2025 ore 19.00

Domenica 30 Novembre 2025 ore 19.00

PENSIONE FLORA

Giovedì 4 Dicembre 2025 ore 21.00

Venerdì 5 Dicembre 2025 ore 21.00

I SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

Sabato 6 Dicembre 2025 ore 19.00

Domenica 7 Dicembre 2025 ore 19.00

I GIGANTI DELLA MONTAGNA

Venerdì 12 Dicembre 2025 ore 21.00

Sabato 13 Dicembre 2025 ore 19.00

Domenica 14 Dicembre 2025 ore 19.00

SAGGIO DELLA SCUOLA DI CANTO DI LORENA SCACCIA

Venerdì 19 Dicembre 2025 ore 21.00

SENZA FIATO - L’EUROPA CHE BALLA

Sabato 20 Dicembre 2025 ore 19.00

Domenica 21 Dicembre 2025 ore 19.00

OH CAPITANO, O MIO CAPITANO

Sabato 10 Gennaio 2026 ore 19.00

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 19.00

CANI E GATTI

Sabato 17 Gennaio 2026 ore 19.00

Domenica 18 Gennaio 2026 ore 19.00

L’AMORE FA FARE QUESTO E ALTRO

Giovedì 22 Gennaio 2026 ore 21.00

Venerdì 23 Gennaio 2026 ore 21.00

MEDEA

Sabato 24 Gennaio 2026 ore 19.00

Domenica 25 Gennaio 2026 ore 19.00

TRE SORELLE

Sabato 27 Giugno 2026 ore 19.00

Domenica 28 Giugno 2026 ore 19.00

NOSTRO FIGLIO È UN GENIO

Sabato 31 Gennaio 2026 ore 19.00

Domenica 1 Febbraio 2026 ore 19.00

FIDATI TI PORTO IO

Giovedì 5 Febbraio 2026 ore 21.00

Venerdì 6 Febbraio 2026 ore 21.00

QUE’ SERA’

Sabato 7 Febbraio 2026 ore 19.00

Domenica 8 Febbraio 2026 ore 19.00

MODI E ANNA - L’ALCHIMIA DELL’ANIMA

Giovedì 12 Febbraio 2026 ore 21.00

Venerdì 13 Febbraio 2026 ore 21.00

GUIDA PRATICA PER COPPIE ALLA DERIVA

Sabato 14 Febbraio 2026 ore 19.00

Domenica 15 Febbraio 2026 ore 19.00

IL METODO CINESE

Sabato 21 Febbraio 2026 ore 19.00

Domenica 22 Febbraio 2026 ore 19.00

SWEETLAND - PRIMA DI WONKA

Venerdì 27 Febbraio 2026 ore 21.00

Sabato 28 Febbraio 2026 ore 19.00

Domenica 1 Marzo 2026 ore 19.00

MADEMOISELLE CHANEL

Sabato 7 Marzo 2026 ore 19.00

Domenica 8 Marzo 2026 ore 19.00

CURVA PERICOLOSA

Giovedì 12 Marzo 2026 ore 21.00

Venerdì 13 Marzo 2026 ore 21.00

IL ROMANZO DI UN FARMACISTA POVERO

Sabato 14 Marzo 2026 ore 19.00

Domenica 15 Marzo 2026 ore 19.00

BENT

Sabato 21 Marzo 2026 ore 19.00

Domenica 22 Marzo 2026 ore 19.00

LA CRISI DEL SETTIMO PIANO

Giovedì 26 Marzo 2026 ore 21.00

Venerdì 27 Marzo 2026 ore 21.00

MIRRA

Sabato 28 Marzo 2026 ore 19.00

Domenica 29 Marzo 2026 ore 19.00

IMPREVISTO D’AMORE

Giovedì 9 Aprile 2026 ore 21.00

Venerdì 10 Aprile 2026 ore 21.00

HEDY LAMARR

Sabato 11 Aprile 2026 ore 19.00

Domenica 12 Aprile 2026 ore 19.00

FACCIAMOCI MILLE RISATE

Venerdì 17 Aprile 2026 ore 21.00

Sabato 18 Aprile 2026 ore 19.00

Domenica 19 Aprile 2026 ore 19.00

LA CANZONE DI ELISA

Sabato 25 Aprile 2026 ore 19.00

Domenica 26 Aprile 2026 ore 19.00

CARO LEI

Sabato 2 Maggio 2026 ore 19.00

Domenica 3 Maggio 2026 ore 19.00

ERA L’ANNO DEI MONDIALI

Giovedì 7 Maggio 2026 ore 21.00

Venerdì 8 Maggio 2026 ore 21.00

SE CI SARÀ DOMANI

Sabato 9 Maggio 2026 ore 19.00

Domenica 10 Maggio 2026 ore 19.00

LA CENA DELLE BUFFE

Venerdì 15 Maggio 2026 ore 21.00

Sabato 16 Maggio 2026 ore 19.00

Domenica 17 Maggio 2026 ore 19.00

IL MALATO IMMAGINARIO

Sabato 23 Maggio 2026 ore 19.00

Domenica 24 Maggio 2026 ore 19.00

BENE MIO E CORE MIO

Giovedì 4 Giugno 2026 ore 21.00

Venerdì 5 Giugno 2026 ore 21.00

Sabato 6 Giugno 2026 ore 19.00

Domenica 7 Giugno 2026 ore 19.00

SAGGIO DELLA SCUOLA DI CANTO 'LORENA SCACCIA'

Sabato 13 Giugno 2026 ore 19.00

Domenica 14 Giugno 2026 ore 19.00

LA PARTE BUONA - IL MUSICAL

Venerdì 19 Giugno 2026 ore 21.00

Sabato 20 Giugno 2026 ore 19.00

Domenica 21 Giugno 2026 ore 19.00

UNA VITA DIFFICILE

Sabato 27 Giugno 2026 ore 19.00

Domenica 28 Giugno 2026 ore 19.00

