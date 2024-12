La proposta cinematografica del teatro San Leonardo di Viterbo continua a fare breccia nel cuore del pubblico.

Per il ciclo de “Gli Amanti”, l’appuntamento in sala di martedì prossimmo (27 febbraio) alle 21 sarà con un altro imperdibile film di successo: “Only lovers left alive”, diretto da Jim Jarmusch.

Il film declina il sentimento d’amore in più sfaccettature, lasciando ‘viaggiare’ lo spettatore attraverso secoli e secoli di tentativi di definizione, sfumature emotive e ragionamenti che spesso comportano l’affiorare di insite contraddizioni e interrogativi.

Come e in che modo un sentimento d’amore può evolvere nel tempo? Quali circostanze possono condurre lontano dalle iniziali certezze? Qual è il confine da riconoscere quando si ama?

Attraverso un linguaggio metaforico, insito nella caratterizzazione stessa dei protagonisti, oltre che nei loro nomi, Eva e Adam si interrogheranno più volte sull’intensità delle proprie scelte che inevitabilmente influenzeranno il modo stesso di interpretare l’esistenza, al di là delle esperienze condivise o meno.

Ricordiamo che il costo del biglietto è di 5 euro; per acquistare il biglietto è possibile rivolgersi al botteghino del teatro San Leonardo, im via Cavour, 9 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 20; e il sabato e landomenica dalle ore 15 alle 20); Underground, in via della Palazzina, 1; e anche online https://www.archeoares.it/eventi/gli-amanti-al-teatro-san-leonardo/.

Per tutte le informazioni ecco i contatti: 366.8782880; info@teatrosanleonardo.it.

