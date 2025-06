RONCIGLIONE - Un matrimonio da favola nel cuore della Tuscia. Il calciatore Arturo Calabresi ha coronato il suo sogno d’amore sposando Flavia Consolini con una cerimonia raffinata e carica di emozione. Il “sì” è stato pronunciato nella splendida cornice del Duomo dei Santi Pietro e Caterina a Ronciglione, una delle chiese più suggestive del borgo medievale, incastonato tra i Monti Cimini e le rive del Lago di Vico.

L’atmosfera elegante e intima della cerimonia religiosa ha lasciato spazio, dopo il rito, a un ricevimento esclusivo a Villa Lina, residenza storica della fine dell’Ottocento e autentico gioiello della Tuscia. Qui, tra fontane barocche, un giardino esoterico e il celebre tunnel di lecci, gli sposi hanno accolto amici e parenti per una giornata indimenticabile. Un lungo tavolo imperiale ha ospitato il convivio, mentre la romantica serra ottocentesca è stata trasformata in un set da fiaba per il primo ballo da marito e moglie, tra luci calde, fiori profumati e musica d’autore.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza del comico Lillo, ospite d’onore della serata.

Con questo evento da copertina, Villa Lina si conferma una delle location più esclusive della Tuscia per matrimoni di classe, e le nozze di Arturo e Flavia resteranno impresse nella memoria di tutti gli invitati.

