Si è conclusa con risultati lusinghieri la prima edizione di “Notti di Mezza Estate”, la rassegna culturale che ha animato per tre fine settimana il suggestivo cortile di palazzo Doria Pamphilj, a San Martino al Cimino, regalando al pubblico momenti di intensa fruizione artistica tra cinema d’autore, letteratura e musica.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione con realtà culturali del territorio, come l’associazione Acrobazie Letterarie, con cui si è instaurato un dialogo sinergico capace di arricchire i contenuti e rafforzare il tessuto culturale locale: un gioco di squadra che ha restituito alla comunità un programma variegato e di qualità.

Determinante anche il supporto della Regione Lazio e di Lazio Crea, che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la realizzazione, contribuendo alla valorizzazione dell’offerta culturale. Grande soddisfazione è stata espressa da Martina Minchella, una delle responsabili organizzative della rassegna.

«Questa edizione - spiega - ha dimostrato quanto sia forte il desiderio di cultura, condivisione e qualità. Il pubblico ha premiato la proposta che abbiamo costruito con cura, coniugando intrattenimento e riflessione, e rispondendo a target diversi. Il nostro obiettivo - conclude Minchella - è consolidare “Notti di Mezza Estate” come appuntamento fisso e riconoscibile, capace di rispondere alle diverse esigenze culturali e di valorizzare il patrimonio artistico e storico del territorio».

