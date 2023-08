Un nuovo successo: la notte delle candele di Vallerano ha fatto di nuovo centro richiamando migliaia di persone non solo dalla Tuscia ma anche dalle zone limitrofe e dall’Umbria.

Per la notte più romantica dell’anno centomila candele hanno illuminato il piccolo paese medioevale dell’Agro Falisco nella Notte delle Candele, evento diventato appuntamento fisso apprezzato e animato da forestieri e abitanti.

L’edizione del 26 agosto è stata un tributo alla madre terra, che con la sua installazione luminosa ha attirato oltre diecimila presenze. Un paese in fermento, come usa ancora nelle piccole realtà, dove tutti durante l’anno si attivano per la buona riuscita delle iniziative, e la Notte delle Candele ne è stata la prova.

Tutto organizzato alla perfezione, dal servizio navetta e bus per raggiungere il centro, ai punti ristoro: dal più veloce street food con fiumi di porchetta del posto, a ristorantini temporanei dove gustare una veloce cena, come Il Calice e la Stella che ha proposto l’inimitabile fieno canepinese.

Oltre alle suggestive fiammelle poste in ogni angolo del paese direttamente dai suoi abitanti, esibizioni continue, tra teatro, arte e musica, giocolerie, balloon artist, fuoco, clown, magia, in ogni scorcio, piazza, scalinata e cortile del centro storico. Una notte romantica sospesa tra realtà e sogno, lumini che hanno esaltato la bellezza di archi, case, chiese, incorniciato porte e finestre, scalinate e vicoli, rendendo magico e indimenticabile il piccolo borgo viterbese.